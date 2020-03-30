2020-03-30T16:55:48+03:00
Общество

В Коми под наблюдением из-за коронавируса находится почти две тысячи человек

Подтверждено 22 случая заболевания
Дарья ЮДИНА
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В Коми под наблюдением медиков находится почти две тысячи человекВ Коми под наблюдением медиков находится почти две тысячи человек
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В Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 1944 человека: 1009 человека прибыли из-за рубежа, 935 контактировали с заболевшими. 32 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 25 находятся в обсерваторах. Заболевание зафиксировали у 22 человек, первый заболевший уже выздоровел.Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 45 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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