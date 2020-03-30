2020-03-30T18:53:08+03:00
Общество

В Коми начали распределять защитные маски и медицинские костюмы

Получили первую продукцию от местных фабрик
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми начали распределять медицинские маски и защитные костюмыВ Коми начали распределять медицинские маски и защитные костюмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Республике Коми начали распределять защитные маски и медицинские костюмы. Об этом Сергею Гапликову доложил председатель Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Александра Бурцева, с учетом планируемых поставок можно будет обеспечить средствами защиты работников учреждений, которые больше других контактируют с населением.

Работа ведется в плановом режиме, заключены договоры с Сосногорской швейной фабрикой, уже получаем готовую продукцию. Первую партию средств защиты мы получили в пятницу и распределяем по Сыктывкару, это 77 костюмов и почти 10 тысяч масок. В понедельник начинается распределение по Ухте и Сосногорску, – проинформировал Александр Бурцев.

Напомним, на одном из заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом подняли проблему дефицита масок на предприятиях республики. В итоге к производству защитных масок и костюмов приступила Сосногорская швейная фабрика. Предприятие планирует расширять производство для увеличения объемов поставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 1944 человека Подтвердили 22 случая заболевания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24