В Коми начали распределять защитные маски и медицинские костюмы

В Республике Коми начали распределять защитные маски и медицинские костюмы. Об этом Сергею Гапликову доложил председатель Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Александра Бурцева, с учетом планируемых поставок можно будет обеспечить средствами защиты работников учреждений, которые больше других контактируют с населением.

Работа ведется в плановом режиме, заключены договоры с Сосногорской швейной фабрикой, уже получаем готовую продукцию. Первую партию средств защиты мы получили в пятницу и распределяем по Сыктывкару, это 77 костюмов и почти 10 тысяч масок. В понедельник начинается распределение по Ухте и Сосногорску, – проинформировал Александр Бурцев.

Напомним, на одном из заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом подняли проблему дефицита масок на предприятиях республики. В итоге к производству защитных масок и костюмов приступила Сосногорская швейная фабрика. Предприятие планирует расширять производство для увеличения объемов поставки.

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