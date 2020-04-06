В Воркуте предложили изолировать вахтовиков в пустующем профилактории «Заполярье»

Мэр Воркуты Игорь Гурьев предложил организовать в профилактории «Заполярье» обсервацию для вахтовиков. С этой идеей он обратился к врио главы Коми Владимиру Уйбе во время совещания по видеоконференцсвязи. Об этом пишет ИА «БНК».

Игорь Гурьев сообщил, что вахтовики в городе проживают в разных местах. Как правило, под присмотром. Но есть и такие, кто снимает квартиры. Проконтролировать их контакты с местными жителями полностью невозможно. Когда эти люди будут находиться в охраняемом здании с единым входом, лишних контактов с горожанами, пояснил мэр, у них не будет.

О проблеме вахтовиков, среди которых есть жители ЛНР, ДНР и Украины, Игорь Гурьев заявил ещё во время эфира на радио «DFM Воркута» 28 марта. Он отметил, что лично выступает за введение в городе карантина.

— Как у нас происходит сегодня приехали-уехали, сотни и сотни людей, я считаю, это для Воркуты достаточно опасно, - подчеркнул мэр.

Как пояснили в администрации Воркуты, одновременно в пустующем здании профилактория могут разместить до 140 человек. Окончательное решение о том, можно ли его использовать для обсервации, примут власти республики.

По информации мэрии, по состоянию на 5 апреля под подозрением на заражение коронавирусной инфекцией находятся трое воркутинцев. Их анализы отправлены в лабораторию в Сыктывкар. Еще 144 человека, вернувшихся из-за границы и имевших опасные контакты с носителями инфекции внутри России, находятся под наблюдением.

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