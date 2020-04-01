Гурьев рассказал, как воркутинцам получить пропуска
Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев рассказал, как горожане могут получить пропуска. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Гурьев отметил, что в среду, 1 апреля, в Воркуте начнется выдача временных пропусков работникам организаций, деятельность которых не приостановлена.
– Выдача пропусков (в том числе на служебный транспорт) будет осуществляться руководителями организаций, включенных в соответствующий перечень, – отметил глава администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU