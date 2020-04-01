Гурьев рассказал, как воркутинцам получить пропуска

Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев рассказал, как горожане могут получить пропуска. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Гурьев отметил, что в среду, 1 апреля, в Воркуте начнется выдача временных пропусков работникам организаций, деятельность которых не приостановлена.

– Выдача пропусков (в том числе на служебный транспорт) будет осуществляться руководителями организаций, включенных в соответствующий перечень, – отметил глава администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре разработали порядок выдачи временных пропусков

В столице Коми продолжают работать почти 400 предприятий (подробнее)