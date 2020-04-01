2020-04-01T08:56:29+03:00
Общество

Гурьев рассказал, как воркутинцам получить пропуска

Их начнут выдавать в среду
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Фото: Андрей АБРАМОВФото: Андрей АБРАМОВ
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Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев рассказал, как горожане могут получить пропуска. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Гурьев отметил, что в среду, 1 апреля, в Воркуте начнется выдача временных пропусков работникам организаций, деятельность которых не приостановлена.

– Выдача пропусков (в том числе на служебный транспорт) будет осуществляться руководителями организаций, включенных в соответствующий перечень, – отметил глава администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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