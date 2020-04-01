В Сыктывкаре разработали порядок выдачи временных пропусков

Администрация Сыктывкара разработала порядок выдачи временных пропусков. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным городских властей, в столице Коми продолжают работать 396 предприятий, на которых трудятся более 34 тысяч человек. При этом их перечень могут расширить. Ознакомиться с формами подачи заявок на спецпропуски и всей необходимой информацией можно по ссылке.

При формировании перечня учитываются рекомендации работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих дней, разработанные Минтрудом России и размещенные на сайте ведомства.

Эту работу городские власти проводят в рамках исполнения приказа администрации главы Коми об утверждении форм временных пропусков и порядка их выдачи.