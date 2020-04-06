Пациентов больницы в Эжве с отрицательными результатами на коронавирус выпишут

Минздрав Республики Коми сообщил, что пациенты Эжвинской больницы с отрицательным результатом на коронавирус скоро выпишут.

Информация об этом прозвучала на планерке Правительства Республики Коми сегодня, 6 апреля. С докладом выступил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Сейчас в Эжвинской горбольнице в находятся 217 пациентов, 48 из них с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на него. Неинфицированных пациентов отделений нейрохирургии, 1-го и 2-го хирургических отделений и неврологии изолировали. Вскоре при получении отрицательных результатов лабораторных тестов 63 пациентов выпишут и отправят домой. Все они станутся под наблюдением врачей.

Пациенток гинекологического отделения медучреждения перевели из больницы в обсерватор, который развернули в санатории-профилактории «Максаковка». Двух женщин госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, Монди СЛПК передало правительству республики на время санаторий-профилакторий «Вита» в Эжвинском районе. Там организуют временный обсерватор для медработников, лечащих больных коронавирусом. Охранять объект будет Росгвардия.

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