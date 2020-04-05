2020-04-05T08:22:42+03:00
Общество

Врача Эжвинской больницы положили в «инфекционку» в Сыктывкаре

Медика госпитализировали спустя несколько дней после того, как он рассказал СМИ о ситуации в медучреждении
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Самочувствие доктора в целом удовлетворительное.Самочувствие доктора в целом удовлетворительное.Фото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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Врач-хирург Эжвинской больницы Андрей Гаврилов попал в инфекционную больницу в Сыктывкаре. Об этом сообщает БНК.

Как пишет издание, ранее Гаврилов рассказывал СМИ о ситуации в Эжвинской больницы после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медик также сообщил о том, в каком состоянии находились больные. Он отметил, что ситуация в медучреждении спокойная, и пациенты получают все необходимое. Однако спустя несколько дней врача самого госпитализировали. Гаврилов попал в инфекционную больницу в Сыктывкаре. Температура у него повышенная, но самочувствие в целом удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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