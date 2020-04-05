Врача Эжвинской больницы положили в «инфекционку» в Сыктывкаре
Врач-хирург Эжвинской больницы Андрей Гаврилов попал в инфекционную больницу в Сыктывкаре. Об этом сообщает БНК.
Как пишет издание, ранее Гаврилов рассказывал СМИ о ситуации в Эжвинской больницы после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медик также сообщил о том, в каком состоянии находились больные. Он отметил, что ситуация в медучреждении спокойная, и пациенты получают все необходимое. Однако спустя несколько дней врача самого госпитализировали. Гаврилов попал в инфекционную больницу в Сыктывкаре. Температура у него повышенная, но самочувствие в целом удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU