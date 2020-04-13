2020-04-13T17:16:47+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: под наблюдением медиков находится 3871 человек

Новых случаев заболевания не зарегистрировано
Дарья ЮДИНА
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В Коми третий день подряд не регистрируют нововыявленных случаи зараженияВ Коми третий день подряд не регистрируют нововыявленных случаи заражения
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день новых лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Всего зарегистрировано 208 случаев. Под наблюдением медиков находится 3871 человек: 1026 человек прибыли из-за рубежа, 2845 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 73 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом: две в Княжпогостском районе, одна в Сыктывкаре. Один пациент выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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