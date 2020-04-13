2020-04-13T14:33:43+03:00
Общество

Создана онлайн-карта распространения коронавируса по Коми

Она будет обновляться по мере поступления новых данных
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: вот так берут анализы на коронавирусФото: вот так берут анализы на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Сети появилась онлайн-карта, позволяющая отслеживать распространение коронавируса в Республике Коми. На ней указаны населенные пункты и учреждения, связанные с распространением инфекции. Автор полезной карты утверждает, что данные будут оперативно обновляться по мере поступления новой информации.

- Карта составлена на основе информации Роспотребнадзора по Коми, Минздрава и медицинских учреждений, администрации главы республики, администраций муниципальных образований, СМИ. Данные обновляются по мере поступления, - сообщает неизвестный автор карты.

Карту можно посмотреть вот ЗДЕСЬ. В отдельном окне всплывает хроника событий всех коронавирусных случаев в регионе. В скобках указано две цифры: количество подтвержденных случаев инфекции + количество положительных первичных анализов. Напомним, что первичные результаты не могут служить основанием для утверждения, что у пациента COVID-19. Для окончательного диагноза нужно дождаться лабораторных результатов из федеральных референс-центров.

Отметим также, что по ситуации на 13 апреля в Коми лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Долгое время наш регион занимал четвертое место по заболеваемости в стране, но сегодня ситуация поменялась - вперед выбрались Нижегородская область и Краснодарский край. Однако расслабляться не следует - управление регионального Роспотребнадзора сообщало, что по ситуации на 12 апреля в Коми выявлено 374 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию (их первичные анализы дали положительный результат).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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