Коронавирус в Коми: как будут работать вахтовики

25 марта в своем видеобращении Президент Владимир Путин объявил, что следующая неделя будет нерабочей в связи распространением коронавируса. Изменения коснулись всех предприятий, в том числе и тех, где люди работают вахтовым методом.

В Усинске предприятия переносят так называемую перевахтовку на месяц и более.

Принятие такого решения, конечно, может вызвать негодование сотрудников, но в нашем случае это одна из самых эффективных мер, потому что поток людей очень большой, и помимо иностранцев к нам приезжают работники из других регионов, в том числе оттуда, где зарегистрированы случаи заражения. Сегодня наш главный приоритет – жизнь и здоровье людей, отметил глава администрации Усинска Николай Такаев.

В пресс-службе известной нефтяной компании сообщили, что время нахождения сотрудников, работающих вахтовым методом, на месторождениях увеличили с 15 до 30 в южных районах и с 30 до 60 дней — в северных. Те, кто должен был сменить вахтовиков, без денег не останутся: им выплатят должностной оклад с северными надбавками и районным коэффициентом.

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