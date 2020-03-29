2020-03-29T12:01:55+03:00
Общество

Названы города Коми, где сошли пассажиры поезда, ехавшие с возможным вирусоносителем

Таких людей оказалось 14
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Половина пассажиров вышла в УхтеПоловина пассажиров вышла в УхтеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Названы города Коми, где сошли как минимум 14 пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших с возможным носителем коронавируса. Об этом сообщил начальник котласского линейного отдела МВД России на транспорте Валерий Коршиков.

Как сообщалось ранее, 21-летняя пассажирка с подозрением на коронавирусную инфекцию ехала на поезде из Санкт-Петербурга в свой родной поселок Вычегодский в Архангельской области и вышла в Котласе. Предварительный анализ показал, что девушка заражена. Окончательный результат должен стать известен в воскресенье, 29 марта. Девушка находится в инфекционном отделении Котласской центральной больницы в Архангельской области.

С пациенткой могли пересечься 14 человек. Двое из них вышли в Котласе, семеро – в Ухте, двое – в Инте, один – в Печоре и еще трое – в Воркуте. Личности пассажиров и их место регистрации установлены. Сведения передали по линии правоохранительных органов в поликлиники этих муниципалитетов и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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