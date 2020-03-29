Мэр Сыктывкара поблагодарила бизнесменов за то, что они закрыли торговые точки

В Коми с 28 марта на неделю закрыли непродуктовые магазины, кафе и развлекательные учреждения для того, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса в регионе. Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова в воскресенье утром прошлась по некоторым торговым точкам и убедилась - они закрыты. Она поблагодарила предпринимателей за проявленную сознательность в своем Instagram.

- Вы проявили ответственность и сделали все зависящее от вас, чтобы избежать массового скопления людей в период распространения коронавируса. Я уверена, что эти меры приведут к положительным изменениям в эпидемической обстановке, а значит совсем скоро ваши магазины, кафе, рестораны, спортивные и развлекательные центры вновь заполнят здоровые, позитивные и счастливые клиенты, - написала Наталья Хозяинова.

Отметим также, что сообщить об объектах, которые не закрылись в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года, может любой житель Коми. Информацию можно передать в дежурные части территориальных органов МВД по республике. Также в Коми будут работать мобильные бригады, которые должны выявлять нарушителей, не приостановивших деятельность своих заведений.

Безусловно, указанные меры вызывают дискомфорт у представителей бизнеса и их клиентов. Но это реальный шанс приостановить взрывное распространение коронавируса. Правда, не все жители Коми пока это понимают. Например, гуляют по улицам большими компаниями. Уважаемые читатели, не повторяйте этих ошибок. Берегите себя и своих близких, сидите дома!

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