2020-03-29T14:50:00+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара поблагодарила бизнесменов за то, что они закрыли торговые точки

Наталья Хозяинова отметила, что это проявление осознанности и ответственности со стороны предпринимателей
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Натальи ХозяиновойФото Натальи Хозяиновой
Изменить размер текста:

В Коми с 28 марта на неделю закрыли непродуктовые магазины, кафе и развлекательные учреждения для того, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса в регионе. Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова в воскресенье утром прошлась по некоторым торговым точкам и убедилась - они закрыты. Она поблагодарила предпринимателей за проявленную сознательность в своем Instagram.

- Вы проявили ответственность и сделали все зависящее от вас, чтобы избежать массового скопления людей в период распространения коронавируса. Я уверена, что эти меры приведут к положительным изменениям в эпидемической обстановке, а значит совсем скоро ваши магазины, кафе, рестораны, спортивные и развлекательные центры вновь заполнят здоровые, позитивные и счастливые клиенты, - написала Наталья Хозяинова.

Отметим также, что сообщить об объектах, которые не закрылись в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года, может любой житель Коми. Информацию можно передать в дежурные части территориальных органов МВД по республике. Также в Коми будут работать мобильные бригады, которые должны выявлять нарушителей, не приостановивших деятельность своих заведений.

Безусловно, указанные меры вызывают дискомфорт у представителей бизнеса и их клиентов. Но это реальный шанс приостановить взрывное распространение коронавируса. Правда, не все жители Коми пока это понимают. Например, гуляют по улицам большими компаниями. Уважаемые читатели, не повторяйте этих ошибок. Берегите себя и своих близких, сидите дома!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми стала одним из лидеров по нововыявленным случаям коронавируса

Регион занял пятое место по этому показателю (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым": самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили
Михаил Головачев уверен, что создание логотипа для коронавируса поможет донести правильную информацию до большинства людей и свести к минимуму страх перед проблемой
Новости 24
В Воркуте могут арестовать руководство шести заведений, нарушивших карантин
В Вуктыле опрокинулся автобус: пострадали четыре человека
В Коми обещают похолодание и сильный ветер
Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда «Москва-Воркута», в котором ехала девушка с подозрением на коронавирус
В Усть-Куломском районе остановят движение большинства автобусов
Общественники требуют отремонтировать школьный маршрут в Сыктывдинском районе
Мошенники украли у сыктывкарки 1,2 миллиона рублей
Детский сад в Сыктывкаре вошел в сотню лучших в стране
Спасатели доставляли продукты в воркутинские поселки
Глава Сыктывкара призвала горожан к самоизоляции
Сыктывкарцев на целую ночь оставят без холодной воды
Врачи Коми призвали жителей региона оставаться дома
Нерабочая неделя в Сыктывкаре: как будут работать дорожники с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Коми акция «Час Земли» пройдёт онлайн
В Ухте осудили организатора нелегального казино
Водителей просят не парковаться возле мусорных контейнеров
Жителя Усть-Вымского района будут судить за сбыт наркотиков
В апреле пройдет чемпионат Коми по киберспорту
Печоро-Илычский заповедник перестанет принимать посетителей из-за коронавируса
Пенсионный фонд Коми будет принимать граждан по предварительной записи
Жительница Усинска попалась на удочку мошенников