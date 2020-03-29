2020-03-29T14:25:13+03:00
Общество

Коми стала одним из лидеров по нововыявленным случаям коронавируса

Регион занял пятое место по этому показателю
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В республике выявили четыре новых случая заболевания коронавирусомВ республике выявили четыре новых случая заболевания коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коми стала одним из лидеров среди российских регионов по случаям коронавируса, выявленным в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в Коми выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Так, количество пациентов с этой болезнью в Москве увеличилось на 197 человек, в Московской области – на 27 случаев, в Санкт-Петербурге - на пять, в Пензенская области – также на пять. Коми по этому показателю заняла пятое место. В республике обнаружили четыре новых случая коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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