Пациентки Эжвинской больницы негодуют из-за продления карантина по коронавирусу

Пациентки двух корпусов гинекологических отделений Эжвинской больницы переехали в оздоровительный центр «Максаковка». Эту информацию «КП-Коми» подтвердили в штабе по борьбе с коронавирусом в Коми.

Новость о том, что пациенток гинекологического отделения переводят в обсерватор, расположенный в санатории Максаковки, появилась накануне в соцсетях. Анастасия В. опубликовала эмоциональный пост о переезде.

Измученные неизвестностью, разлукой с близкими и страхом заражения коронавирусом (инфицированные лежат в закрытых отделениях этой же больницы) девушки не были рады этой новости. Дело в том, что до окончания инкубационного периода оставалось всего несколько дней, а результаты тестов, как говорят пациентки, были отрицательными. Они уже мысленно были дома с родными. Однако девушкам придется отложить мечты. «Мы покричали, но в итоге согласились, так как деваться нам некуда», - пишет Анастасия.

- Пациенты с отрицательными результатами по коронавирусу будут постепенно переводиться из Эжвинской больницы в обсерватор, - говорил накануне министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

В штабе по борьбе с коронавирусом пояснили, что под наблюдением медиков пациенты проведут еще 14 дней (уточнят сегодня). При отсутствии симптомов опасной инфекции их выпишут.

Напомним, что всего печально известная Эжвинская больница «подарила» 55 случаев заражения. Сегодня, 4 апреля, появилась информация еще о трех случаях инфицирования. Однако до сих пор штаб по борьбе с коронавирусом не предоставил информацию о том, где выявили новые случаи.

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Людей, побывавших на территориях, где зарегистрированы случаи коронавируса, просят об этом сообщать (подробности).