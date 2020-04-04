2020-04-04T18:13:31+03:00
Общество

Пациентки Эжвинской больницы негодуют из-за продления карантина по коронавирусу

Девушек перевели в оздоровительный центр «Максаковка», где находится обсерватор. Там они будут находится еще 14 дней
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Пациенты печально известной Эжвинской больницы соскучились по родным и близкимПациенты печально известной Эжвинской больницы соскучились по родным и близкимФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
Изменить размер текста:

Пациентки двух корпусов гинекологических отделений Эжвинской больницы переехали в оздоровительный центр «Максаковка». Эту информацию «КП-Коми» подтвердили в штабе по борьбе с коронавирусом в Коми.

Новость о том, что пациенток гинекологического отделения переводят в обсерватор, расположенный в санатории Максаковки, появилась накануне в соцсетях. Анастасия В. опубликовала эмоциональный пост о переезде.

Измученные неизвестностью, разлукой с близкими и страхом заражения коронавирусом (инфицированные лежат в закрытых отделениях этой же больницы) девушки не были рады этой новости. Дело в том, что до окончания инкубационного периода оставалось всего несколько дней, а результаты тестов, как говорят пациентки, были отрицательными. Они уже мысленно были дома с родными. Однако девушкам придется отложить мечты. «Мы покричали, но в итоге согласились, так как деваться нам некуда», - пишет Анастасия.

- Пациенты с отрицательными результатами по коронавирусу будут постепенно переводиться из Эжвинской больницы в обсерватор, - говорил накануне министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

В штабе по борьбе с коронавирусом пояснили, что под наблюдением медиков пациенты проведут еще 14 дней (уточнят сегодня). При отсутствии симптомов опасной инфекции их выпишут.

Напомним, что всего печально известная Эжвинская больница «подарила» 55 случаев заражения. Сегодня, 4 апреля, появилась информация еще о трех случаях инфицирования. Однако до сих пор штаб по борьбе с коронавирусом не предоставил информацию о том, где выявили новые случаи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врио главы Владимир Уйба продлил режим самоизоляции в Коми до 30 апреля

Людей, побывавших на территориях, где зарегистрированы случаи коронавируса, просят об этом сообщать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарка отправила 350 тысяч «американцу» с сайта знакомств
В Коми подорожал сахар, и подешевели огурцы
с 4 апреля в Сыктывкаре изменится расписание автобусов
Центр занятости в Сыктывкаре переёдет на удаленный режим работы
Сыктывкарцы попались на уловку мошенников
В Коми два спортсмена стали мастерами спорта международного класса
В Коми школьники могут начать учиться уже 12 апреля
Жители Коми старше 65 лет могут продлить больничный в самоизоляции
В Коми пройдут досрочные выборы главы региона
В Инте искали рыбака
В Сыктывкаре перестанет ездить еще один автобус
В Воркуте вывоз мусора стал проблемой
В Ухте приступили к дезинфекции подъездов
В Коми замначальника Северной железной дороги попался на взятке в миллион рублей
Пенсионный фонд Коми продлевает выплаты гражданам