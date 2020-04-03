Врио главы Уйба продлил режим самоизоляции в Коми до 30 апреля

Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлили до 30 апреля включительно. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.

Как пояснили в пресс-службе руководителя региона, такое решение принято для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Уйба внес ряд изменений в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно документу, жители Коми, которые посетили территории, где зарегистрированы случаи коронавируса и вернулись домой, должны сообщать об этом на горячую линию по номеру телефона 8-800-55-00000. При появлении первых респираторных симптомов жители региона должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, не посещая больницы.

– Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Республики Коми, воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха, – говорится в документе.

Работодателей обязали контролировать состояние здоровья своих работников и отстранять от работы тех, у кого обнаружили симптомы ОРВИ. В республике до 30 апреля запрещены все массовые мероприятия. В это время также не будут работать кафе, рестораны, салоны красоты, ТРЦ, гостиницы и другие заведения.

Полный текст Указа - здесь.