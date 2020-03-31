2020-03-31T10:21:25+03:00
Общество

В Сыктывкаре высоко оценили уровень самоизоляции

В столице Коми индекс самоизоляции составил 4,2
Дарья ЮДИНА
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В автобусах Сыктывкара сейчас почти пустоВ автобусах Сыктывкара сейчас почти пустоФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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Со вчерашнего дня в Коми, как и в других регионах, начал работать режим самоизоляции, который продлили до 12 апреля. Не везде люди соблюдают условия домашнего карантина, считая его чем-то вроде новогодних каникул. «Яндекс» создал онлайн-карту городов по индексу самоизоляции. В Сыктывкаре эта величина довольно высокая — 4,2 балла.

Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных открытых метрик с мобильных приложений. Если активность в городе такая же, как и в будни в час пик, 0 баллов, уровень самоизоляции низкий. Если город затих на максимум, значение индекса равно пяти баллам.

В среднем, по стране индекс самоизоляции равен 3,6 балла. В Сыктывкаре он выше — 4,2 балла. Данные обновляются каждый час.

Уважаемые читатели! "КП-Коми" призывает вас: продолжайте поддерживать высокий индекс самоизоляции. Сидите дома,берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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