2020-03-31T09:32:42+03:00
Общество

Коронавирус в Коми, последние новости на 31 марта 2020: республика ввела режим обязательной самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Коми на 31 марта 2020 года
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Люди сидят дома и надеются на лучшееЛюди сидят дома и надеются на лучшееФото: Иван МАКЕЕВ
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За несколько часов до полуночи глава Коми подписал указ о режиме обязательной самоизоляции для всех жителей Коми. Новость огорошила всех жителей региона. Однако люди понимают: мэра суровая, но необходимая, чтобы остановить взрывное распространение коронавирусной инфекции.

По ситуации на утро 30 марта было известно о 22 инфицированных в Коми (1 человек из них выздоровел). Практически все из нововыявленных подцепили опасную инфекцию в Эжвинской больнице, которую ныне закрыли на карантин. Как мы писали ранее, «нулевым» пациентом мог стать хирург одного из отделений, который контактировал с приехавшими из другой страны.

Быстрое распространение инфекции потребовало суровых мер. Вслед за Москвой и Московской областью на режим полной самоизоляции перешли еще 26 регионов (по состоянию на 6 утра 31 марта). Республика Коми присоединилась к списку сегодня в 00:00 31 марта. Теперь жителям Коми не просто рекомендовали, их обязали сидеть дома. Выходить из квартиры можно, чтобы выкинуть мусор, выгулять собаку на расстоянии не более 100 метров от места жительства, купить продукты в магазине и лекарства в аптеке. Также отменены все межмуниципальные автобусные перевозки. Однако на частных машинах передвигаться можно. Подробнее указ можно прочитать здесь.

В ближайшее время штаб по борьбе с коронавирусом подготовит разъяснение, что такое режим всеобщей самоизоляции. Также пока открытым остается вопрос, какие штрафы положены тем, кто решил выйти из дома без крайней необходимости. Пока же внимательно следим за последними новостями и обстановкой в регионе, которая меняется с невероятной скоростью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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