В Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 2015 человек: 1076 человек прибыли из-за рубежа, 939 контактировали с заболевшими, у 36 человек признаки респираторных заболеваний, 32 находятся в обсерваторах. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

На сегодняшний день подтвердили заболевание у 22 человек. Первый заболевший выздоровел. 21 случай зафиксировали в Эжвинской городской больнице. Больницу закрыли на карантин, заболевшие лечатся.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 30 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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