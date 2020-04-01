В Коми откроют госпиталь для больных коронавирусом

В Коми на базе нового корпуса радиологического отделения республиканского онкологического диспансера откроют два отделения для оказания помощи больным коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главный врач Коми республиканской инфекционной больницы Владимир Катков отметил, что в госпитале будут лежать больные среднетяжелой и тяжелой формой коронавируса. Для больных с очень тяжелой формой инфекции будет работать реанимационное отделение.

– Подготовительные работы уже проведены. Аппаратуру и койки завезли, сейчас завозим дополнительные лекарственные препараты, расходные материалы, – рассказал Катков.

Всего на базе медучреждения планируется ввести 95 коек, 15 из которых будут реанимационными. 70% коечного фонда обеспечат кислородной поддержкой. Первые 40 коек начнут функционировать 3 апреля 2020 года. Уже готовы приступить к работе семь врачей и шесть медсестер. Подбор персонала продолжается.