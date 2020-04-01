2020-04-01T21:14:46+03:00
Общество

В Коми 2100 человек находятся под наблюдением медиков

Всего в республике подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом
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Фото: правительство Мурманской областиФото: правительство Мурманской области
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По состоянию на среду, 1 апреля, в Коми 2100 человек находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что всего в Коми подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом. Один из них является завозным. Заболевший выздоровел, и его выписали из медицинского учреждения. Кроме того, еще 53 случая выявлено в очаге Эжвинской городской больницы. Она работает в режиме карантина.

– Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Всего под медицинским наблюдением находится 2100 человек, в том числе: 1162 человек прибыли из-за рубежа, 938 контактировали с заболевшими, – говорится в сообщении.

За последние сутки с медицинского учёта сняли 48 человек, так как в их отношении подозрения на коронавирус не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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