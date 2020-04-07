2020-04-07T09:03:27+03:00
Общество

В Минздраве России прокомментировали вспышку коронавируса в Эжвинской больнице

Сообщается, что в учреждении были нарушены эпидемические мероприятия
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Власти неоднократно сообщали, что очаг заражения в Эжвинской больнице купированВласти неоднократно сообщали, что очаг заражения в Эжвинской больнице купированФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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Ситуацию в Эжвинской больнице, где произошло массовое заражение COVID-19, прокомментировал заместитель главы Минздрава России Евгений Камкин. По его словам, в лечебном учреждении были нарушены эпидемические мероприятия.

- Были нарушены эпидемические мероприятия, эти нарушения были зафиксированы, и сейчас проводятся мероприятия по их устранению», — цитирует его в эфире «Россия 1» РИА Новости.

Напомним, что по ситуации на 6 апреля в Коми лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания коронавирусом и три случая смерти от COVID-19. Самый большой очаг заражения выявили в Эжвинской городской больнице. СУ СК России по Коми уже начало проверку после публикаций в СМИ, что возможным нулевым пациентом стал хирург лечебного учреждения. Однако позже появились и другие версии - министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин на заседании регионального правительства рассказал, что причиной вспышки коронавируса в Эжвинского больнице стал визит инфицированного человека из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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