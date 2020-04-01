Доставка продуктов и бесплатных лекарств в Коми в период самоизоляции: как оформить заявку у волонтеров

В Коми продлили действие режима самоизоляции до 12 апреля. Пенсионерам непросто: хлеба на 12 дней вперед не накупишься и бесплатные лекарства сами себя получат нужно выходить на улицу. Но волонтеры могут избавить пожилых людей от опасных сейчас для здоровья прогулок. На какие номера звонить и как оформить заявку — в материале «КП-Коми».

В республике закупкой продуктов и лекарств для пожилых занимается совместный штаб ОНФ и Волонтеров-медиков. Они работают вместе с Минобразом и администрациями муниципалитетов. Если необходимо доставят и бесплатные лекарства у штаба есть договоренность с государственными аптеками.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить на номер горячей линии 8 800 200 34 11. После дождаться ответного звонка от представителя: он обо всем расскажет. Важный момент: волонтеры сами не перезванивают и не приходят! Личный контакт при передаче продуктов и лекарств минимален.

Перед приходом волонтеров нужно приготовить деньги для оплаты. После обязательно подписывается ведомость. Если сомневаетесь, что в вашу дверь стучатся волонтеры, можете позвонить на номер 8 (8212) 21-56-67 (с 10 до 18 часов), чтобы уточнить информацию.

Кроме ОНФ и Волонтеров-медиков пожилым помогают члены Молодой гвардии. Заявку о необходимой помощи можно оставить в сообщениях группы Молодой гвардии Республики Коми или позвонив по телефону 8-908-719-64-91 с 11 до 21 часа.

Также в республике лекарства и еду пожилым и маломобильным гражданам будут доставлять соцработники. Со списком номеров можно ознакомиться по ссылке.

Уважаемые читатели! Редакция "КП-Коми" призывает: не выходите лишний раз из дома, берегите себя и своих близких!

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