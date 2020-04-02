В Сыктывкаре бездомным бесплатно раздают еду

Бездомным жителям Сыктывкара бесплатно раздают еду, волонтеры просят о материальной помощи на эти цели. Об этом сообщает проект «Сытый гражданин».

Волонтеры рассказали, что ни разу не просили о финансовой помощи благодаря постоянным спонсорам и благотворителям. Эти люди покупали и приносили продукты.

– Однако ситуация с пандемией внесла свои коррективы. Раньше на закупку продуктов и средств личной гигиены мы тратили не больше 3-4 тысяч рублей в неделю, – говорится в сообщении.

Сейчас движение тратит 15-18 тысяч рублей на 100 сухих пайков. В них входит хлеб, консервы, кусочек сала или колбасы, лимон, чеснок и бутылка минеральной воды.

– Этот набор поможет нашим гостям, у которых нет дома, держаться на плаву в период карантина. Все точки с бесплатной раздачи еды в городе на сегодняшний день закрыты. Остались только мы. Нашей организации выделили пропуск, чтобы мы могли по-прежнему раздавать пайки, – отметили волонтеры.

Волонтеры просят о финансовой помощи. Отправить деньги можно на карту Сбербанка: 639002289056389556 (Илья Анатольевич Костин), а также по номеру телефона: 89128636666 (Илья Анатольевич Костин). Кроме того, желающие могут передать продукты и гигиенические принадлежности. Для этого нужно связаться с координатором Ильей Костиным.