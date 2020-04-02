В Эжвинской больнице останутся только пациенты с коронавирусом

Пациентов с отрицательными результатами по коронавирусу будут постепенно переводиться из городской больницы Эжвинского района в обсерватор. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Один из двух корпусов больницы, в которой сейчас действует строгий карантинный режим, постепенно подготовят для приема пациентов. В другом корпусе будут изолированно находиться пациенты с подтвержденным лабораторно коронавирусом. Там сохранится строгий карантинный режим.

По состоянию на 2 апреля в Коми лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания. 55 из них выявили в очаге городской Эжвинской больницы.

– В настоящее время в Эжвинской городской больнице находится 261 пациент. Из них - 47 пациентов больны коронавирусной инфекцией в основном легкой или средней степени тяжести, пять человек лежат в реанимационном отделении, – сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

По его словам, в больнице принимают меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса внутри учреждения. Глава Минздрава отметил, что зараженные пациенты находятся в отдельных изоляторах. Сейчас один из корпусов больницы готовят к приему плановых пациентов. Людей, находящихся там, постепенно будут переводить в обсерватор, который будет работать в Сыктывкаре. Березин отметил, что в пятницу, 3 апреля, туда перевезут пациентов гинекологических отделений № 1 и № 2, а также трех пациентов неврологического отделения.

– Таким образом, освободив терапевтический корпус полностью, подготовим его для приема пациентов. Проведем дезинфекцию, все необходимые мероприятия, и корпус будет готов, –добавил министр.