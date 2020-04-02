2020-04-02T22:19:36+03:00
Общество

В Эжвинской больнице останутся только пациенты с коронавирусом

Остальных будут постепенно переводить в обсерватор
Поделиться:
Сейчас в больнице 55 больных коронавирусомСейчас в больнице 55 больных коронавирусомФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
Изменить размер текста:

Пациентов с отрицательными результатами по коронавирусу будут постепенно переводиться из городской больницы Эжвинского района в обсерватор. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Один из двух корпусов больницы, в которой сейчас действует строгий карантинный режим, постепенно подготовят для приема пациентов. В другом корпусе будут изолированно находиться пациенты с подтвержденным лабораторно коронавирусом. Там сохранится строгий карантинный режим.

По состоянию на 2 апреля в Коми лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания. 55 из них выявили в очаге городской Эжвинской больницы.

– В настоящее время в Эжвинской городской больнице находится 261 пациент. Из них - 47 пациентов больны коронавирусной инфекцией в основном легкой или средней степени тяжести, пять человек лежат в реанимационном отделении, – сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

По его словам, в больнице принимают меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса внутри учреждения. Глава Минздрава отметил, что зараженные пациенты находятся в отдельных изоляторах. Сейчас один из корпусов больницы готовят к приему плановых пациентов. Людей, находящихся там, постепенно будут переводить в обсерватор, который будет работать в Сыктывкаре. Березин отметил, что в пятницу, 3 апреля, туда перевезут пациентов гинекологических отделений № 1 и № 2, а также трех пациентов неврологического отделения.

– Таким образом, освободив терапевтический корпус полностью, подготовим его для приема пациентов. Проведем дезинфекцию, все необходимые мероприятия, и корпус будет готов, –добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Хотел Лего и путешествие, но подожду": первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом
Его примеру уже последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео станет вирусным и люди вместе начнут бороться с коронавирусом
«Пока вы сидите дома, мы зарабатываем миллионы»: Вебкам-студии с обнаженными моделями во время карантина увеличили прибыль в два раза
Девушки в прямом эфире покоряют людей во всем мире. Из-за этого сексологи уверены, что пандемия может изменить мир привычных отношений
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Новости 24
В Коми замначальника Северной железной дороги попался на взятке в миллион рублей
Пенсионный фонд Коми продлевает выплаты гражданам
В Усть-Куломском районе пять человек отправили на самоизоляцию
В Сыктывкаре подожгли иномарку
В Сыктывкаре на получение пропусков поступило 1700 заявок
Жителей Коми просят сообщать о повышении цен
В Сыктывкаре горел автомобиль
Сыктывкарский «Технологический лицей» выиграл федеральный грант
На пожаре в Воркуте спасли девять человек
В Коми более тридцати человек лишились водительских удостоверений
Режим самоизоляции в Коми: список полезных номеров
В Коми изменились цены на продукты
В Коми возобновят часть автобусных маршрутов
В Сыктывкаре дезинфицируют подъезды
В Коми аграриям помогут с решением проблем, вызванных коронавирусом
Житель Коми похитил алкоголь
В Коми приближается сезон активности клещей
Жительниц Коми обманули мошенники
Три дня до начала баталий
В Ухте поймали пьяных водителей
Автомобилям из Коми запретили въезжать в НАО
В Ухте запретили работу общественного транспорта