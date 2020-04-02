Дочь заболевшего коронавирусом хирурга Эжвинской больницы: «Ждем разбирательства, чтобы от нашей семьи отстали»

Неделю назад в Эжвинской больнице выявили первых двух инфицированных коронавирусом больных. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин уточнял, что один из заболевших хирург, врач высшей категории. Уже больше недели в соцсетях продолжается травля врача: люди требуют наказать доктора по всей строгости закона. Они предполагают, что возможный «нулевой» пациент заразил большое количество людей. Дочь врача опровергает подозрения.

Слова дочери доктора приводит известное издание Meduza. Девушка восстановила хронологию течения болезни. 16 марта после ночного дежурства в больнице ее отец почувствовал себя плохо. «Просто слабость, у него прямо глаза закрылись, упало давление, — рассказала девушка. — Он сразу пришел домой, лег спать, а проснулся с температурой 39,9».

Приехавший по вызову врач выписал мужчине больничный, следующие четыре дня тот провел дома. 22 марта ему стало хуже, а у его жены появились признаки заболевания. «Маме стало плохо ночью, она проснулась, упала, сломала ребро», — рассказал ее дочь. Обоих госпитализировали в отдельный бокс городской больницы Эжвинского района. Через несколько дней у супружеской пары подтвердили новую коронавирусную инфекцию и перевели в инфекционную больницу в Сыктывкар.

- Он действительно заболел одним из первых. Я не буду утверждать, кто заразил папу, но скорее всего (это произошло) в больнице. Возможно, он дальше всех заразил. Но больной он на работу не ходил, ему сразу открыли больничный, - говорит девушка.

По словам девушки, одной из причин, почему врача стали обвинять в распространении инфекции — информация о том, что он был за границей и, нарушив карантин, вернулся к работе.

- Это неправда. Они были в Будапеште, но 7-го февраля. На тот момент в Будапеште было ноль случаев (заражения коронавирусом). (Прилететь) 7 февраля и (заболеть) 16 марта — это вообще очень маловероятно, - отметила она.

Сама девушка 24 февраля вернулась из Таиланда, где на тот момент, по ее словам, было 45 заболевших. В ночь на 7 марта она прилетела к родителям в Сыктывкар и провела у них несколько дней. Она отмечает, что общалась и с другими родственниками, но никто из них не заразился. Кроме того, все это время у нее не было симптомов заболевания. По словам девушки, узнав о положительных тестах родителей, она тоже сдала пробу на коронавирус — результат отрицательный. Она добавляет, что информация о том, что возбуждению уголовного дела препятствует ее родственник, работающий в местном управлении Следственного комитета, — это «бред».

- У меня папа хирург, у него бывают и смертельные случаи. Каждый раз после смертельного случая идет разбирательство. Да, так получилось, что мы родственники (с сотрудником СК). Но это никак не связано, — говорит девушка. — Мы сами все ждем, когда разбирательство будет, чтобы от нашей семьи отстали. Мой папа обязательно пойдет в суд и куда надо. Но это будет, когда они выздоровеют.

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