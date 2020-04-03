2020-04-03T12:17:06+03:00
Общество

РЖД отменили два поезда, которые следуют через Коми

Ограничения будут действовать до конца июня
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Решение приняли из-за падения пассажиропотокаРешение приняли из-за падения пассажиропотокаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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РЖД изменило расписание движение поездов и отменило два маршрута, следующих через Республику Коми. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили в РЖД, такое решение связано со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, говорится в сообщении.

Так, отменен поезд, курсирующий между Воркутой и Коношой (Архангельская область).

– Отменяется из Воркуты с 24 мая по 21 июня по воскресеньям, со станции Коноша – с 28 мая по 25 июня по четвергам, – говорится в сообщении.

Кроме того, отменен поезд, соединяющий Москву и Лабытнанги (ЯНАО). Он проходит через Коми, останавливаясь на станциях Микунь, Княжпогост, Ухта, Сосногорск, Ираёль, Каджером, Чикшино, Кожва-1, Печора, Инта-1, Сивая Маска, Сейда, Чум, Никита, Елецкая, Хорота и Полярный Урал.

– Отменяется из Москвы 30 мая, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24 июня, со станции Лабытнанги – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16 ,17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 июня, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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