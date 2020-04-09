В Корткеросе пациентка с подтвержденным коронавирусом противится госпитализации

8 апреля в Корткеросском районе выявили вторую заболевшую коронавирусом. Однако женщина от добровольной госпитализации отказалась. Сейчас решается вопрос о ее принудительной госпитализации в соответствии с законодательством РФ, сообщает администрация муниципалитета.

Известно, что женщина лечилась в Коми республиканской больнице, где лежал пациент с коронавирусом. Ее выписали и отправили домой 23 марта, а спустя время эпидемиологи взяли у нее пробы на COVID-19. В настоящее время диагноз официально подтвержден. Больную, которая проживает в доме одна, хотели госпитализировать, однако пациентка отказалась. Возможно женщину придется транспортировать в больницу принудительно - через суд.

Напомним, что о первом случае заболевания коронавирусом сообщалось 7 апреля. Пациентку, у которой подтвердили COVID-19, из районной больницы госпитализировали в Сыктывкар, а терапевтическое отделение, где она проходила лечение, вместе с пациентами закрыли на карантин.

По данным на 8 апреля в республике коронавирусная инфекция подтверждена у 119 жителей. Как рассказал врио главы Коми Владимир Уйба, прирост по заболеваемости будет наблюдаться еще 1-2 недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У врача Усинской районной больницы заподозрили коронавирус

В лечебном учреждении проводят ограничительные мероприятия (подробности).