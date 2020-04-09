В Коми подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 1459 новых случая COVID-19, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом - Стопкоронавирус. РФ. Из них 31 новый случай зарегистрирован в Республике Коми. Судя по сводной таблице, наш регион по-прежнему в лидерах по заболеваемости. По состоянию на 9 апреля в Коми официально подтвердили 150 случаев заболевания коронавирусом.

Скрин с сайте Стопкоронавирус. РФ

Коми в четверке «лидеров» по количеству инфицированных, гласит сайт «Стопкоронавирус». Впереди - только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Республика занимает пятое место по нововыявленным случаям.

Информация с сайте Стопкоронавирус. РФ

По состоянию на 9 апреля (на 10:45) в России зафиксировали всего 10 131 случай заболевания коронавирусом, из них новых случаев 1459 (вчера 1175 случаев).

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