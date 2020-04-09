Прокуратура проверит драконовские счета, которые жители Коми получили в разгар пандемии

Прокуратура проверит нереальные счета за отопление, которые жители Усинска получили в разгар коронавирусной пандемии. Ведомство проводит проверку по резонансному случаю.

9 апреля в усинской мэрии прошло совещание по космическим ценам за тепло. В нем принял участие и местный прокурор.

- Начали проверку по обращениям, которые у нас есть. Проводим ее совместно с сотрудниками администрации и Госжилинспекции. По результатам проверки будем давать оценку законности выставленных счетов, - пояснили «КП-Коми» в прокуратуре. Кстати, проверять законность будут в установленные сроки - в течение месяца.

Напомним, что жители Усинска в начале апреля - аккурат в разгар коронавирусной пандемии - получили драконовские счета за тепло. Обычно они платили в среднем по 6-7 тысяч, а сейчас получили счета на 15-20 тысяч рублей.

Дело том, что Усинская тепловая компания провела корректировку в 87 домах, где установлены узлы учета. Причина космических цен - холодная зима: дома в прошлом году пришлось отапливать 302 дня! Однако люди, которым нечем платить по счетам, завалили мэрию жалобами. Кроме того, написали в администрацию Президента, министерства энергетики, ЖКХ и тарифов и УФАС, прокуратуру.

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