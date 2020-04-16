В Коми расширили перечень организаций, которые могут работать во время самоизоляции
В Коми расширили перечень организаций, которым разрешено работать во время самоизоляции. В правительстве Коми подписали постановление.
В обновленный список вошло множество организаций.
1. Организации, добывающие полезные ископаемые.
2. Организации, шьющие текстильные изделия и одежду.
3. Организации, осуществляющие ремонт и монтаж машин и оборудования.
4. Организации, осуществляющие обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.
5. Организации, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки.
6. Организации, осуществляющие обработку древесины, производство изделий из дерева.
7. Организации, осуществляющие производство, хранение и (или) реализацию удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур.
8. Организации, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники и оборудования, их техническое обслуживание и ремонт.
9. Организации, осуществляющие производство и (или) реализацию кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродукции.
10. Организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также проведение весенне-полевых работ.
11. Организации, осуществляющие рыбоводство.
12. Организации, осуществляющие производство и (или) реализацию запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, горюче-смазочных материалов.
13. Организации, осуществляющие перевозку грузов, пассажирские перевозки, включая такси, услуги доставки, курьерской службы, деятельность автовокзалов.
14. Организации, осуществляющие ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий.
15. Организации, осуществляющие диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства.
16. Организации, осуществляющие проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры.
17. Организации, осуществляющие кадастровые и землеустроительные работы.
18. Организации, осуществляющие производство строительных материалов, железобетонных конструкций.
19. Организации, осуществляющие производство и поставку дорожностроительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике.
20. Организации, осуществляющие предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники.
21. Организации, осуществляющие предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения.
22. Организации, осуществляющие дорожную деятельность, в том числе деятельность по строительству, проектированию, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту, эксплуатации дорог и искусственных сооружений на них.
23. Организации, осуществляющие выдачу сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы.
24. Саморегулируемые организации оценщиков.
25. Организации, осуществляющие оптовую торговлю живыми животными.
26. Организации, осуществляющие торговлю твердым топливом.
27. Организации, осуществляющие розничную торговлю контактными
линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах.
28. Организации, осуществляющие производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.
29. Организации, осуществляющие охранную деятельность.
30. Организации, осуществляющие предоставление услуг доставки, монтажа и ремонта телекоммуникационного оборудования.
31. Организации, осуществляющие предоставление услуг автомобильного сервиса, ремонта, мойки и дезинфекции автотранспортных средств.
32. Организации, осуществляющие ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования, работу ортопедических салонов и медицинской техники.
33. Организации, осуществляющие клининговые услуги, в том числе обеспечение уборки улиц и мест общественного пребывания, за исключением зданий, сооружений и жилых помещений.
34. Организации, осуществляющие деятельность страховых организаций.
35. Химчистки.
36. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
37. Организации, осуществляющие производство, выпуск и реализацию продукции средств массовой информации, социальной рекламы.
38. Организации по производству и реализации средств индивидуальной и коллективной защиты населения, продукции для дезинфекции и ее составляющих.
39. Организации, обеспечивающие работу волонтёров, привлеченных в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
40. Организации, осуществляющие ремонт бытовой и компьютерной техники.
41. Организации, осуществляющие ремонт часов, обуви, одежды, изготовление ключей.
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ИСТОЧНИК KP.RU