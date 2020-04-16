В Коми расширили перечень организаций, которые могут работать во время самоизоляции

«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург

За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком