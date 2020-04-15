2020-04-15T20:39:51+03:00
Общество

В Коми от коронавируса выздоровели еще 5 пациентов

О первом излечившемся от COVID-19 в республике сообщалось в конце марта
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жители региона долго ждали хороших новостейЖители региона долго ждали хороших новостей
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Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом в Коми, растет с каждым днем, наконец-то появились и хорошие новости. Роспотребнадзор сообщил, что пять человек излечились от COVID-19.

О первом выздоровевшем от коронавируса в Коми сообщалось в конце марта. Сегодня, 15 апреля, стало известно еще о пяти излечившихся пациентах.

- Шесть человек выздоровело. За последние сутки сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 211 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, - сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего на 15 апреля в Коми лабораторно подтверждено 402 случая заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Под медицинским наблюдением находится 4174 человек, в том числе: 668 человек прибыли из-за рубежа, 3506 контактировали с заболевшими. Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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В ближайшее время планируется дополнительно развернуть еще несколько лабораторий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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