2020-05-21T16:59:52+03:00
Общество

Лариса Титовец написала заявление об отставке

Экс-руководителя Интинской администрации обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Дарья ЮДИНА
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Лариса Титовец. Источник: hotgeo.ruЛариса Титовец. Источник: hotgeo.ru
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Обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями Лариса Титовец написала заявление об отставке, сообщает БНК.

Председатель совета Инты Василий Сидор рассказал, что Лариса Титовец написала заявление о сложении с себя полномочий главы городского округа — руководителя администрации. С 12 мая эти обязанности исполняет Владимир Киселёв. Ранее он был первым заместителем руководителя администрации.

Напомним, что ранее по материалам органов прокуратуры и ФСБ в отношении уже экс-руководителя интинской администрации было возбуждено уголовное дело. Ларису Титовец обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие считает, что в 2019 году руководитель администрации заключила контракт с заранее определенной организацией на поставку детской игровой площадки. По мнению следователей, при заключении контракта был нарушен закон. Так, начальную (максимальную) цену контракта завысили.

В результате противоправных действий бюджету причинили ущерб на сумму не менее 2,4 млн рублей. Игровая площадка до сих пор не смонтирована и не используется по прямому назначению.

Интинский городской суд удовлетворил ходатайство органа следствия о запретах для Ларисы Титовец на совершение определенных действий в качестве меры пресечения. Ей запрещено покидать жилище более чем на два часа в день, общаться с некоторыми чиновниками из администрации Инты. Посещать здания администрации города, управления ЖКХ и городского управления образования Лариса Титовец также не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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