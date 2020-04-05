В Коми не зафиксировали новых случаев коронавируса

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в Коми не зафиксировали новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки в России зафиксировали 658 случаев коронавируса. Это произошло в 14 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах, число выписанных пациентов выросло до 355. За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека. Кроме того, за сутки умерло два пациента в Москве. За все время от коронавируса умерли 45 человек 45. В Коми по-прежнему зафиксировано 59 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент уже выздоровел, еще двое умерли. По количеству зараженных республика по-прежнему занимает четвертое место в стране после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.