В Усинске у двух человек подтвердили коронавирус в федеральном референс-центре Москвы. Еще у двух усинцев анализы дали положительный результат в сыктывкарской лаборатории. Их тоже отправят в столицу России для окончательного подтверждения диагноза, поделился главврач районной больницы Максим Чуркин.

- Один из пациентов выздоровел, двое проходят лечение на дому - с улучшением, один госпитализирован в инфекционное отделение, состояние средней степени тяжести, - уточнил врач.

Напомним, что два дня назад город взбудоражила информация о приехавшем из командировки враче, который три дня принимал пациентов, а позже первичный тест на коронавирус дал у него положительный результат. Многие горожане писали, что медик, приехавший из Санкт-Петербурга, должен был сидеть дома две недели. Главврач пояснил, что по закону врачей, вернувшихся из других регионов России, он не имеет право заставлять садится на самоизоляцию. Другое дело врачи, которые прибыли из-за границы.

Инфорграфика ЦРБ

- Кроме того, у нас организован медицинский фильтр на входе в стационар и поликлиники. Все медработники с признаками ОРВИ сразу отстраняются от работы и проходят лечение на самоизоляции, - подытожил врач. Больница же продолжает работать, она не закрыта на карантин. Однако в отделениях, где работал медик с СOVID-19, проводятся ограничительные мероприятия.

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