Коронавирус в Коми: два случая подозрения на COVID-19 подтвердили в Усть-Вымском районе

В Усть-Вымской центральной районной больнице выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус. Сейчас в лечебном учреждении провели комплекс карантинных мероприятий, чтобы не допустить распространение инфекции, сообщает штаб по борьбе с коронавирусом в Коми.

В настоящее время отделение неврологии Усть-Вымской больницы функционирует в условиях карантинного режима. Его пациенты находятся на карантине, им оказывается необходимая помощь. Персонал продолжает, как и прежде, выполнять свою работу, но в условиях карантинного режима.

Ранее заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Усть-Вымской центральной районой больницы Валентина Исакова сообщала, что оба случая контактные с COVID-19 по Эжвинской городской больнице.

- Будьте очень осторожны. Выходите из дома только по крайней необходимости, соблюдайте самоизоляцию. Это единственный способ избежать заражения! Если у вас все же появились симптомы ОРВИ, то вызывайте врача на дом! Не занимайтесь самолечением! - сообщала врач.

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