2020-04-06T11:10:08+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: два случая подозрения на COVID-19 подтвердили в Усть-Вымском районе

Центральная районная больница функционирует в условиях карантинного режима
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
По состоянию на 6 апреля в Коми лабораторно подтверждено 90 случаев инфицированияПо состоянию на 6 апреля в Коми лабораторно подтверждено 90 случаев инфицированияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Усть-Вымской центральной районной больнице выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус. Сейчас в лечебном учреждении провели комплекс карантинных мероприятий, чтобы не допустить распространение инфекции, сообщает штаб по борьбе с коронавирусом в Коми.

В настоящее время отделение неврологии Усть-Вымской больницы функционирует в условиях карантинного режима. Его пациенты находятся на карантине, им оказывается необходимая помощь. Персонал продолжает, как и прежде, выполнять свою работу, но в условиях карантинного режима.

Ранее заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Усть-Вымской центральной районой больницы Валентина Исакова сообщала, что оба случая контактные с COVID-19 по Эжвинской городской больнице.

- Будьте очень осторожны. Выходите из дома только по крайней необходимости, соблюдайте самоизоляцию. Это единственный способ избежать заражения! Если у вас все же появились симптомы ОРВИ, то вызывайте врача на дом! Не занимайтесь самолечением! - сообщала врач.

Дорогие читатели, пожалуйста, сидите дома! Берегите себя и своих родных и близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врио главы Владимир Уйба продлил режим самоизоляции в Коми до 30 апреля

Людей, побывавших на территориях, где зарегистрированы случаи коронавируса, просят об этом сообщать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми стартовал республиканский чемпионат по киберспорту
В Коми школьникам выдадут сухпайки
Коми в период самоизоляции: лечение у стоматолога
В Коми утверждены правила оформления больничных на карантине для людей от 65 лет
За сутки восемь жителей Коми стали жертвами мошенников
В Усинске на пожаре погиб мужчина
Жители Коми предложили выплачивать 500 тысяч рублей при выходе на пенсию
В Коми начнут поступать оборудование и тесты для борьбы с коронавирусом
Жителям Коми предлагают рассказать о своих героях Великой Отечественной войны
Интинская школьница обошла 130 тысяч учеников и стала финалисткой конкурса к юбилею Победы
Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников