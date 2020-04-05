В Сыктывкаре ищут санитарок и медсестер для работы с больными коронавирусом

Новый корпус инфекционной больницы в Коми отдали под лечение больных коронавирусом. Помещение есть, а специалистов не хватает.

В новый корпус зазывают санитарок и медсестер из других районов. Объявление о поиске специалистов в своем аккаунте даже опубликовал глава регионального Минздрава Дмитрий Березин.

Иногородним обещают предоставить места в гостинице и обеспечить горячим питанием. Медсестре будут платить 48 265 рублей, медсестре-анестизисту 54 тысячи рублей, а санитарка получит 28 960 рублей.

Если вакансия заинтересовала, обратиться можно в отдел кадров Республиканской инфекционной больницы. Номер 8(8212)44-62-32.

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