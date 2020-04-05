2020-04-05T11:37:58+03:00
Общество

В Сыктывкаре ищут санитарок и медсестер для работы с больными коронавирусом

В столицу Коми зовут специалистов из других районов
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Республиканской инфекциионной больнице нужны санитарки и медицинские сестрыВ Республиканской инфекциионной больнице нужны санитарки и медицинские сестры
Изменить размер текста:

Новый корпус инфекционной больницы в Коми отдали под лечение больных коронавирусом. Помещение есть, а специалистов не хватает.

В новый корпус зазывают санитарок и медсестер из других районов. Объявление о поиске специалистов в своем аккаунте даже опубликовал глава регионального Минздрава Дмитрий Березин.

Иногородним обещают предоставить места в гостинице и обеспечить горячим питанием. Медсестре будут платить 48 265 рублей, медсестре-анестизисту 54 тысячи рублей, а санитарка получит 28 960 рублей.

Если вакансия заинтересовала, обратиться можно в отдел кадров Республиканской инфекционной больницы. Номер 8(8212)44-62-32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врача Эжвинской больницы положили в «инфекционку» в Сыктывкаре Медика госпитализировали спустя несколько дней после того, как он рассказал СМИ о ситуации в медучреждении (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников
Названы причины несчастного случая с шахтером в Воркуте
Самоизоляция в Коми: можно ли ездить в магазин на машине и снимать деньги в банкоматах
В Сыктывкаре перекрыли улицу Карла Маркса
В Сыктывкаре 22 человека тушили горящий дом
В Коми продолжат работать дежурные группы в детских садах
Сыктывкарка отправила 350 тысяч «американцу» с сайта знакомств
В Коми подорожал сахар, и подешевели огурцы
с 4 апреля в Сыктывкаре изменится расписание автобусов
Центр занятости в Сыктывкаре переёдет на удаленный режим работы
Сыктывкарцы попались на уловку мошенников
В Коми два спортсмена стали мастерами спорта международного класса
В Коми школьники могут начать учиться уже 12 апреля
Жители Коми старше 65 лет могут продлить больничный в самоизоляции
В Коми пройдут досрочные выборы главы региона
В Инте искали рыбака
В Сыктывкаре перестанет ездить еще один автобус
В Воркуте вывоз мусора стал проблемой
В Ухте приступили к дезинфекции подъездов
В Коми замначальника Северной железной дороги попался на взятке в миллион рублей
Пенсионный фонд Коми продлевает выплаты гражданам