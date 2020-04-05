В Эжвинскую больницу, закрытую на карантин, срочно ищут врачей и медсестер

В Эжвинскую городскую больницу для лечения больных коронавирусной инфекцией срочно ищут докторов и работников медперсонала. Объявление появилось в официальной группе Минздрава Коми «ВКонтакте».

В больницу требуются врачи хирурги, терапевты, пульмонологи, фармаколог. Также нужны медицинские сестры и санитарки. Для иногородних специалистов готовы предоставить места в гостинице «Сыктывкар». Их также обеспечат бесплатным питанием.

Зарплата врачей от 80 тысяч рублей, медсестер от 43 тысяч рублей. Санитарки будут получать зарплату от 23 тысяч рублей в месяц.

Заинтересованным в вакансиях специалистам нужно обратиться в отдел кадров ГБУЗ РК «Эжвинская городская больница». Телефон — 8(8212) 63-18-08.

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