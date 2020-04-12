Усинская ЦРБ: что сделано для борьбы с коронавирусом

Недавно в Усинске зарегистрировали два случая заражения коронавирусом. Горожан беспокоит эта ситуация. Поэтому главный врач лечебницы Максим Чуркин рассказал в официальной группе «ВКонтакте» о мерах, предпринимаемых в медучреждении.

Так, за неделю в усинской больнице подготовили 22 койки для коронавирусных больных в инфекционном отделении. Семь коек реанимационные, они оснащены аппаратами ИВЛ. Как только поступят новые аппараты, их запас пополнят. В случае необходимости в ЦРБ Усинска могут развернуть 30 дополнительных коек. Ещё для лечения пациентов с ОРВИ, пневмонией и гриппом открыли второе инфекционное отделение.

Приемные покои стационара полностью разделили: в одном принимают больных неинфекционного профиля, в другом инфекционного. В каждом приемном покое работает свой врач.

Уже начали монтаж централизованной системы снабжения инфекционного отделения кислородом и сжатым воздухом, которые необходимы для функционирования реанимационной аппаратуры. Работы должны закончить в середине следующей недели.

Также больница продолжает пополнять запасы средств индивидуальной защиты медиков. Уже имеется 16 тысяч одноразовых масок, 17 тысяч пар перчаток, 1 300 халатов хирургических халатов, противочумные костюмы одноразовые и многоразовые. Больницей закуплено 190 респираторов, более 30 защитных очков. В отделениях больницы имеется месячный запас дезинфицирующих средств. На ближайшей неделе поступят дезинфицирующие средства еще на месяц работы.

Администрация города дополнительно выделила две тысячи одноразовых масок, десять защитных очков и 40 герметичных комбинезонов. Известная нефтяная компания подарила больнице семь фильтрующих противогазов и 50 герметичных комбинезонов. ООО «Квартет-сервис» закупило два монитора пациента. На следующей неделе ожидается поставку аппаратуры. Сейчас ведутся переговоры о закупке шприцевых дозаторов. Местный предприниматель также выделила машину для участковой службы. На следующей неделе по линии Минздрава ожидается поступление большой партии новых медикаментов для профилактики коронавирусной инфекции у контактных, прибывших из-за границы, и медицинских работников.

За неделю вновь взяли под наблюдение 96 человек, сняли — 134 человека. Амбулаторная служба и бригада скорой помощи провели 121 очный осмотр возможно больных коронавирусом. У всех возможно инфицированных взяли мазки на коронавирус. Двоих госпитализировали в инфекционное отделение из-за развития пневмонии.

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