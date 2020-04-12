2020-04-12T16:32:58+03:00
Общество

Статистика по коронавирусу и аппараты ИВЛ: обращение врио главы Коми

О чем в этот раз говорил Владимир Уйба
Дарья ЮДИНА
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Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Скрин из видеоВладимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Скрин из видео
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Врио губернатора Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Первым делом он поднял тему статистики.

- Мы остались на прежнем уровне по вторичным случаям (подтвержденным случаям). При этом количество первичных случаев (положительные ответы первых тестов на коронавирус) выросло на 41. Конечно, 374 первичных случаев дадут прирост вторичных, - отметил Владимир Уйба.

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Он заверил, что в республику продолжают поступать лекарства и аппараты ИВЛ, машины с ними разгружаются.

- Продолжаем работу по пессимистичному сценарию. Сегодня до конца дня отработаем маршрутизации с развертыванием дополнительных коек, - сказал врио губернатора.

В перспективе борьбы с коронавирусом в Коми дезинфекция общественных пространств. Она начнется сразу же, как только сойдет снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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