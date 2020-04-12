В Коми под наблюдением медиков находятся 3876 человек

По состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Коми 3876 человек находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусом в регионе нет. В Коми выявлено 374 пациента с подозрением на эту инфекцию. У 208 из них этот диагноз подтвердился. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь.

– Всего под медицинским наблюдением находится 3876 человек, в том числе: 1001 человек прибыли из-за рубежа, 2875 контактировали с заболевшими.За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 74 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, – говорится в сообщении.

В регионе официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, еще один человек выздоровел.