2020-04-18T17:26:56+03:00
Общество

В Коми увеличивают число резервных коек для пациентов с коронавирусом

Они необходимы, если пик будет превышать возможности медицинских учреждений
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пик ждут всеПик ждут всеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Коми готовятся к пику заболеваемости коронавирусом - разворачивают дополнительные реанимационные койки, перепрофилируют Коми республиканскую больницу под госпиталь. Об этом в ежедневном видеообращении рассказал врио главы Владимир Уйба.

Пик COVID-19 в Коми ждут уже совсем скоро. По одном из моделей развития заболеваемости в Коми, всплеск следует ждать с 30 апреля по 5 мая.

- В последние дни приросты небольшие, но мы не расслабляемся и готовимся к пику. Что мы сделаем для того, чтобы к пику подойти во всеоружии? Мы готовим Коми республиканскую больницу как основной госпиталь, наращиваем площади, разворачиваем дополнительные реанимационные койки, - отметил Уйба.

Дополнительно в Коми готовят резервные площади. Они необходимы, если пик будет превышать возможности медицинских учреждений. Напомним, что по одной из версий в Коми могут заболеть до 50 тысяч человек (и это только тяжелые и средние случаи).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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