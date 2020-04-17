Владимир Уйба решил баллотироваться на пост главы Коми

Врио главы Владимир Уйба раскрыл планы будущего в Коми - планирует баллотироваться в главы региона уже в сентябре этого года. Неожиданное заявление прозвучало во время большой пресс-конференции временного руководителя Коми.

Владимир Уйба отметил, что ему уже 61 год, а значит настало время задуматься о жизни в ближайшие 10 лет. Чиновник определил для себя, что больше всего запоминаются первые годы работы и последние. Завершить карьеру политика и управленца врио главы мечтает именно в Коми в возрасте как минимум 70 лет.

- Я рассчитываю избраться в сентябре, отработать пять лет на посту главы Коми, увеличить и улучшить качество и экономической, и социальной всех жителей республики, избраться на второй срок и отработать еще пять лет честно, открыто и с полной выкладкой, - поделился чиновник далеко идущими планами.

В предыстории врио главы Коми указал, что имеет богатейший управленческий опыт, который дала ему работы ФМБА России (Федеральное медико-биологическое агентство). Там он руководил огромными коллективами (до 300 тысяч человек). Правда, республикой, конечно, он еще не управлял. Однако главное, по мнению Уйбы, для руководства регионом иметь желание работать и возможности для развития. Пока все это у него есть.

Отметим, что в далеком 2015-м году врио главы Сергей Гапликов тоже сулил жителям Коми комфортную жизнь. «Я заколебаю вас всех, но вы будете жить лучше, чем в Европе. И пока я этого не добьюсь, будете меня терпеть», - отмечал Сергей Анатольевич. Эта фраза стала крылатой, породив бесчисленное количество мемов. Спустя несколько лет жители республики, припоминания знаменитую фразу, говорили: «По всей видимости глава имел в виду Средневековую Европу». Напомним, Сергей Гапликов добровольно сложил с себя полномочия руководителя Коми 2 апреля.

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Врио главы рассказал об этом во время большой пресс-конференции (подробности).