Назван предварительный срок окончания пандемии коронавируса в Коми

Врио главы Коми каждый день выходит на связь с жителями Коми в видеообращении. Журналисты на пресс-конференции спросили - руководитель Коми останется таким же открытым и после завершения пандемии или надеяться на это не следует.

- Выходить (из пандемии коронавируса) планируем не раньше конца июня. До июня буду ежедневно с вами общаться. После такого общения может быть и не нужно будет. Уверяю, я люблю общаться с людьми, выслушивать их невзгоды, - рассказал врио главы.

Владимир Уйба отметил, что после окончания режима повышенной готовности он будет ездить по муниципалитетам и, скорее всего, и там будет выходит на связь уже в привычном формате видеообращения.

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