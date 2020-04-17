2020-04-17T13:18:08+03:00
Общество

Назван предварительный срок окончания пандемии коронавируса в Коми

Врио главы рассказал об этом во время большой пресс-конференции
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: так принимают анализы на коронавирусНа фото: так принимают анализы на коронавирус
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Врио главы Коми каждый день выходит на связь с жителями Коми в видеообращении. Журналисты на пресс-конференции спросили - руководитель Коми останется таким же открытым и после завершения пандемии или надеяться на это не следует.

- Выходить (из пандемии коронавируса) планируем не раньше конца июня. До июня буду ежедневно с вами общаться. После такого общения может быть и не нужно будет. Уверяю, я люблю общаться с людьми, выслушивать их невзгоды, - рассказал врио главы.

Владимир Уйба отметил, что после окончания режима повышенной готовности он будет ездить по муниципалитетам и, скорее всего, и там будет выходит на связь уже в привычном формате видеообращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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