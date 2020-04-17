Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 17 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 14 человек

На сайте стопкоронавирус.рф как обычно в это время появилась актуальная информация о заболеваемости COVID-19. в стране. В России лабораторно подтверждено 4 070 новых случаев, 14 из них - в Республике Коми.

Всего по состоянию на 17 апреля в регионе лабораторно подтверждено 455 случаев инфицирования COVID-19. Самое большее количество заболевших сконцентрировано в Сыктывкаре, но вирус еще на прошлой неделе шагнул и в районе Коми. Мы подготовили карту инфицирования по ситуации на 16 апреля.

Скрин с сайта стопкоронавирус

Из хороших новостей - Коми занимает не четвертое место по заболеваемости (как обычно), а пятое.

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оответствующее постановление подписала министр финансов (подробности).