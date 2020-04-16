Коронавирус в Коми: актуальная информация на 16 апреля 2020

По ситуации на 16 апреля в Коми зарегистрировано 441 инфицированный коронавирусом. Преимущественно пациенты с COVID-19 сконцентрированы в Сыктывкаре. Но с каждым днем все больше случаев заражения фиксируют в районах. Рассказываем о новых случаях заражения в районах.

В Княжпогостском районе стало на двоих заболевших коронавирусом больше, всего в муниципалитете находится 9 человек с подтвержденным COVID-19.

Усть-Куломский живет в унисон с Княжпогостским районом - сегодня стало известно о двух новых подтвержденных случаях COVID-19. Итого в муниципалитете выявили девять случаев.

В Усинске сообщается о новом инфицированном. «Новый случай так же, как и предыдущие - завозной», - говорят в городской больнице. Итого на сегодняшний день в городе зафиксировано 5 пациентов с коронавирусом.

В Прилузье на четыре случая заболевания больше, итого - 9 инфицированных COVID-19.

К сожалению, не все муниципалитеты предоставляют актуальные данные по заболеваемости

В Ижемском районе сообщили, что случаев заболевания нет. В Сосногорском тоже все тихо (тьфу-тьфу). В Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах по-прежнему хранят молчание.

В Корткеросском тоже о новых инфицированных не сообщили, как и в Сыктывдине, в Сысольском районе (один на подозрении), Койгородском районе (тоже одна пациентка на подозрении), Троицко-Печорском районе (по состоянию на 14 апреля заболевших нет). В Ухте новых заболевших нет, мэр говорит, что три пациента идут на поправку. На Удоре - два заболевших (как и вчера) В Печоре новых случаев заболевания нет. Инта о случаях инфицирования не сообщает. В Воркуте - один заболевший, он выздоровел.

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