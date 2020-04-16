2020-04-16T13:34:32+03:00
Общество

В Ухте трое пациентов с коронавирусом поправляются

Вполне возможно, что список излечившихся от коронавируса в Коми пополнится к началу следующей недели
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вот так берут анализы на коронавирусВот так берут анализы на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ухте по-прежнему шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Хорошие новости в том, что трое из них идут на поправку, рассказал мэр Магомед Османов на традиционном брифинге.

Вполне возможно, что список выздоровевших от коронавируса в Коми пополнится к началу следующей недели. Не исключено, что трое ухтинцев с подтвержденным коронавирусом к тому времени уже полностью излечатся.

Число людей под медицинским наблюдением в Ухте также осталось прежним. После вчерашнего прироста увеличилось только число тестов - с начала пандемии их провели около 750.

Напомним, что по ситуации на 16 апреля Коми по-прежнему в лидерах по заболеваемости. В настоящее время в республике зарегистрирован 441 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Подавляющее большинство из них сконцентрировано в Сыктывкаре, однако вирус давно шагнул за пределы столицы.

Тут мы подготовили карту распространения инфекции на 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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