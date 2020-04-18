В Усинске из-за коронавирусного рабочего обследуют 90 вахтовиков

В Усинске выявили новые случаи заболевания: сейчас в городе всего 6 человек с подтвержденным COVID-19 и 2 пациента - под подозрением на коронавирус. Окончательные результаты по последним еще ждут, сообщили в районной больнице.

- Один из новых случаев так же, как и предыдущие, контактный – это родственник одного из ранее выявленных «завозных» инфицированных. Пациент клинически здоров, начато противовирусное лечение в амбулаторных условиях. Очень хорошо, что он находился на самоизоляции и не представлял опасности для окружающих, - сообщает главврач Максим Чуркин.

Второй случай выявлен на предприятии при обследовании работников перед перевахтовкой. Пациента без клинических проявлений заболевания поместили на самоизоляцию, начали противовирусное лечение.

Круг его контактов по работе довольно большой – порядка 90 человек. С ними уже работают медики, осматривают и берут мазки. Больных среди них пока не выявлено. Все контактные помещены на самоизоляцию на две недели, карантинные меры в их отношении будут прекращены только при условии получения двух отрицательных тестов на COVID-19.

- Как мы видим, при одном инфицированном «вышли из строя» сразу 90 работников. Этот случай - наглядный пример того, к каким неблагоприятным последствиям в настоящее время может привести перевахтовка. Даже полученный перед выездом в Усинск отрицательный анализ на COVID-19 не дает гарантии, что работник не заразится в дороге, так как большинство вахтовиков едут в Усинск не одни сутки, - сообщает источник.

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