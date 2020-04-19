В больнице Усинска развернут дополнительные койки для приема больных COVID-19

В больнице Усинска развернут дополнительные койки. Они могут понадобиться для приема больных COVID-19. Об этом в группе медучреждения рассказал главврач Максим Чуркин.

До 50 дополнительных коек появится в здании больничного городка. Сейчас в здании проводится перепланировка и установка сантехники. Известная нефтяная компания займется монтажом централизованной системы кислорода и сжатого газа. Ранее компания уже провела подобные работы в другом отделении.

Резервным зданием для разворачивания «ковидных» коек решено сделать взрослую поликлинику. Его задействуют на третьем этапе при заполнении коек двух зданий инфекционного отделения. Со вторника планируется начать переезд поликлиники в здание стационара. В здании поликлиники, при необходимости, можно развернуть еще более 100 коек.

Для того чтобы «обеспечить» врачами и персоналом, в больнице будут переучивать медиков. Врачи хирургических специальностей будут обучаться принципам интенсивной терапии и реанимации, включая интубацию, остальные врачи методике терапии инфекции. Свою работу обученные специалисты будут проводить под контролем врача-инфекциониста.

Также в стационаре благодаря помощи предпринимателей построили шлюз, который позволит быстро транспортировать «ковидных» пациентов в кабинет компьютерной томографии и в 2-3 раза повысит пропускную способность кабинета.

Кроме того, в медучреждении обновили и пополнили оборудование и средства индивидуальной защиты. Больнице подарили четыре транспортных аппарата ИВЛ. Еще врачи воркутинской, интинской и усинской продумали новый путь доставки тестов на коронавирус в воркутинскую лабораторию, что сэкономит время.

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