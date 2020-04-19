2020-04-19T17:20:37+03:00
Общество

Доходы мэра Печоры уменьшились за год

Наталья Паншина заработала 4,6 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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Наталья Паншина заработала 4,6 млн рублей за 2019 годНаталья Паншина заработала 4,6 млн рублей за 2019 год
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Глава администрации Печоры обнародовала данные о своих доходах за 2019 год. Наталья Паншина заработала 4,6 млн рублей. Это на 0,2 млн рублей меньше, чем в 2018 году.

Во всем остальном изменений нет. У руководителя печорской администрации в собственности половина земельного участка площадью 2577 кв. м., жилой дом площадью 110,8 кв. м., квартира площадью 37,3 квадратных метра.

У супруга Натальи Паншиной в собственности гараж, половина квартиры площадью 61,3 кв. м., автомобиль марки «Субару Форестер». За год мужчина заработал 1,1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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