Доходы мэра Печоры уменьшились за год

Глава администрации Печоры обнародовала данные о своих доходах за 2019 год. Наталья Паншина заработала 4,6 млн рублей. Это на 0,2 млн рублей меньше, чем в 2018 году.

Во всем остальном изменений нет. У руководителя печорской администрации в собственности половина земельного участка площадью 2577 кв. м., жилой дом площадью 110,8 кв. м., квартира площадью 37,3 квадратных метра.

У супруга Натальи Паншиной в собственности гараж, половина квартиры площадью 61,3 кв. м., автомобиль марки «Субару Форестер». За год мужчина заработал 1,1 млн рублей.

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