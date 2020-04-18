2020-04-18T09:57:19+03:00
Общество

Экс-министр здравоохранения Дмитрий Березин показал, сколько он заработал в прошлом году

Декларация о доходах появилась на сайте правительства
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В последний месяц своей работы на высоком посту Березин подвергался жесткой критикеВ последний месяц своей работы на высоком посту Березин подвергался жесткой критикеФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Экс-министр здравоохранения Дмитрий Березин в прошлом году заработал больше 3 млн рублей. Декларация о доходах появилась на сайте правительства.

В прошлой году бывший руководитель министерства здравоохранения региона стал богаче на 3 499 611,81 рублей. В декларации также указано, что он владеет квартирой площадью 100 «квадратов» и пользуется квартирой площадью 49,7 квадратного метра.

Напомним, что Дмитрий Березин - самый непопулярный министр за последние месяцы в Коми. Его уход с поста в разгар вспышки коронавируса в республике вызвал волну негатива. Однако уже бывший министр в интервью СМИ сообщал, что было бы в корне неверно толковать, что его отставка связана с неблагоприятной эпидемиологической картиной в регионе.

Кстати, Березин покинул пост вслед за уже бывшим главой Коми Сергеем Гапликовым. Жители Коми даже не были удивлены кадровой перемене - в последний месяц в республике все очень быстро меняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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